Арбитражный суд Татарстана начнет разбирательство по делу о «мавзолеях Зиганшина» в сентябре

Фото: realnoevremya.ru / Карина Аброськина

Арбитражный суд Татарстана назначил дату разбирательства между исполкомом Казани и АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт». Вопрос о сносе VIP-апартаментов рядом с мостом «Миллениум» будет решаться в сентябре этого года.

— Назначить судебное разбирательство на 20 сентября, — такое решение вынесла судья на слушаниях.

Заметим, что до этого в деле было уже два переноса, и оба раза из-за «Кварта». Сначала представители компании сами попросили перенести разбирательство на 30 июня, но сами же на него не пришли, из-за чего случился второй перенос. На это заседание сторона «Кварта» также не явилась. Суд пришел к выводу, что уже не имеет смысла переносить заседания и назначил дату начала разбирательств на сентябрь. Исполком Казани возражать в отношении этого не стал.

Добавим, что представители «Кварта» также передали документы эскизных проектов своих зданий. В исполкоме Казани же сказали, что об этом ходатайстве компания «Кварт» их не уведомляла. После заседания представитель мэрии отказался комментировать передачу проектов, ограничившись лишь тем, что ему не было известно о них ранее.

realnoevremya.ru / Карина Аброськина

Напомним, «мавзолеи» главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина начали строить более 10 лет назад. По задумке, нынешние долгострои должны были превратиться в VIP-апартаменты рядом с мостом «Миллениум». Сооружения начинало возводить ПСО «Казань», позже эти земли, а с ним и отели отошли к АО «Камско-Волжское АО резинотехники «Кварт», бенефициаром которого значится зять Зиганшина — Тимур Зайнутдинов.

Сейчас власти Казани пытаются снести эти постройки через суд. Тем временем на этой же площадке развернулись масштабные строительные работы. Как рассказали «Реальному времени» казанцы, которые живут неподалеку, работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня этого года. По их словам, строительная техника здесь появилась с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу. На участке огородили пешеходный переход, который стоял заброшенным долгие годы. Тогда же разморозили строительную площадку, давно огороженную забором.

По словам жителей ближайших домов, на площадке нет ни информационных плакатов о проведении строительных работ, ни паспорта объекта. Люди также уже обращались в исполком Казани, где им ответили, что разрешение на строительство в этом месте городские власти не выдавали. Между тем, как говорят жители, на объекте уже появились три башенных крана и горы грунта. Кроме этого, на объекте во всю забивают сваи. Комментировать же в исполкоме эту ситуацию не стали.

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Артур Казанцев