Президент Сенегала о Казани: у вас церкви и мечети стоят рядом — этот пример должны перенять все страны

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент Сенегала Маки Салл во время визита в Казань отметил опыт взаимодействия религий, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.



— Я возглавляю страну, в которой 93—95% — мусульмане, наш секрет стабильности также в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями. У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом. Этот пример достоин восхищения, его должны перенять все страны, — сказал он.

Президент Сенегала также подчеркнул, что Татарстан сумел сохранить свою идентичность и одновременно открыть двери всему новому — нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям.

Маки Салл отметил огромный потенциал сотрудничества между Сенегалом и Татарстаном — сельское хозяйство, животноводство, сфера энергетики, нефтехимическое направление, а также образование, спорт, туризм. У его страны есть огромный спрос на сотрудничество с ПАО «КАМАЗ».

— Я восхищен теми спортивными объектами, которые мы посетили сегодня. Они показали мне уникальность развития Республики Татарстан. Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом организации и проведения крупных событий. Будем готовить нашу страну принять участие в «Играх будущего» в 2024 году, — заключил президент.

Рустам Минниханов поблагодарил делегацию Сенегала в Татарстане и отметил, что ее визит «имеет большую ценность и значение». Он указал, что Маки Салл прилагает усилия по урегулированию украинского конфликта: в июне прошлого года делегация лидеров ряда африканских стран, включая и Маки Салла, провела переговоры в Киеве и Москве и предложила «африканский план» урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, Маки Салл прибыл в Татарстан 25 июля. Он намерен изучить промышленный потенциал республики.

Также президент Сенегала в Татарстане планирует посетить ряд культурных и спортивных объектов. Он уже побывал в Международном конноспортивном комплексе «Казань», на «Ак Барс Арене» и во Дворце водных видов спорта.

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Маргарита Головатенко