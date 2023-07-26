Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Корейской Народно-Демократической Республики. Встреча прошла в Пхеньяне.

— Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества, — заявил на встрече Сергей Шойгу.

Как сообщает российское Минобороны, в разговоре с северокорейским коллегой он заявил о готовности Москвы последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям. Сергей Шойгу считает, что переговоры в Пхеньяне поспособствуют укреплению взаимодействия по линии министерств обороны двух государств.



Напомним, делегация Министерства обороны России во главе с Сергеем Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Она поучаствует в торжествах в честь 70-летия победы корейского народа в войне 1950—1953 годов.

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Татьяна Демина