«Это треугольник производственников, интеллигенции и простого народа»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Завод для меня очень много сделал»

В Казани торжественно открыли мемориальные доски Игорю Курчатову, Мирсаиду Рахимкулову и Владимиру Иовлеву — трем выдающимся людям, работавшим на казанском заводе «Серп и молот».

В церемонии участвовали меценат, подаривший городу этот памятник, — Гарафутдин Хисамутдинов, представители района и города, участники «Юнармии» и скульптор.

— Завод для меня очень много сделал. Я здесь начал работать слесарем, потом мастером, начальником цеха. Окончил три института, был депутатом районного Совета больше 15 лет. Из них больше 10 лет был председателем депутатской группы Адмиралтейской слободы, — подчеркнул Хисамутдинов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще до пенсии меценат открыл музей при заводе, для которого пришлось изучить его историю и биографии выдающихся работников. Позже он прочитал статью в «Звезде Поволжья» Булата Султанбекова, который писал о заводе, основываясь на данных секретных документов.

— Я очень заинтересовался, нашел его дочерей, они мне дали материалы, его самого уже в живых не было. Я изучил, ознакомился. И пришла в голову идея создать вот такой монумент для народа. Я его очень люблю, — заявил Хисамутдинов.

Игорь Курчатов — гениальный советский физик-ядерщик, основоположник использования ядерной энергии в мирных целях. Мирсаид Рахимкулов был одним из самых активных руководителей завода «Серп и молот». Владимир Иовлев — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

«Очень символично»

Для создания мемориала Гарафутдин Хисамутдинов обратился к казанскому архитектору, преподавателю художественного училища имени Фешина Зульфие Мухамедьяновой.

— Это своего рода вклад в культуру и историю именно Казани. Так как я педагог, мне это интересно. Мне интересно, чтобы растущее поколение основывалось на исторических событиях, — поделилась она с «Реальным временем».

По ее словам, мемориал выполнен в конструктивистском стиле, характерном для периода Советского Союза. Это помогло передать эпоху того времени и объединить по смыслу три личности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вообще, интересная была задача, когда три портрета надо объединить пластически и по смыслу. Тут, скорее всего, такой конструктивизм, когда завод их объединяет. С помощью такой композиции конструктивной, я думаю, получилось связать три личности, — подчеркнула архитектор.

Как заявили в мэрии города и администрации Кировского и Московского районов, монумент станет важной архитектурной составляющей района и города.



— Очень символично, что на доске представлены сразу три выдающиеся личности. Курчатов — академик, представитель научного сообщества. Рахимкулов — представитель производства. Иовлев — это представитель простого народа, но народа героев, победителей, которые своей жизнью позволили развиваться нашей родине. Это треугольник производственников, интеллигенции и простого народа, — подчеркнул заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Денис Сугоняко.



1 / 20 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

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Елизавета Пуншева