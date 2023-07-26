Лепнину на фасаде дома «Миру — мир» в Казани заменят на аналог из более легкого материала

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани продолжается реставрация дома «Миру — мир» на Большой Красной, 29а. Лепнину на фасаде дома сняли — ее заменят на аналог из более легкого материала.

Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, она сохранит исторический облик. Принятое решение должно обезопасить жителей, утверждают власти.

— Оригинальные весили по 25 килограммов и были небезопасны для пешеходов из-за вероятности падения на тротуары, — указали в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Напомним, дом на Большой Красной, 29а в Казани построили в 1952 году по проекту Ахмеда Бикчентаева (он же ранее занимался химфаком КГУ, а также строил КИСИ-КГАСУ) для сотрудников завода «Радиоприбор».



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Маргарита Головатенко