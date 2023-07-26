Владимир Путин предложил банку БРИКС «сыграть свою роль» в развитии расчетов в национальных валютах

Президент России Владимир Путин считает, что расчеты в национальных валютах между странами БРИКС расширяются и новый банк развития мог бы в этом вопросе сыграть свою роль.

— Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. Мне кажется, банк тоже мог бы сыграть роль в развитии направления совместной работы, — сказал он на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссеф.

По мнению Руссеф, нет никаких препятствий, чтобы «страны развивающегося мира осуществляли расчеты в нацвалютах».

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, который пройдет в 2023 году с 22 по 24 августа. В африканскую страну прибудут лидеры Китая, Бразилии, Индии. Россию в очном формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер примет участие в саммите по видео-конференц-связи.

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Айрат Назипов