Основателя Grouр-IB приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Основателя Grouр-IB Илью Сачкова признали виновным в государственной измене и приговорили в 14 годам колонии, сообщает ТАСС.



Также Сачкова приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Адвокат основателя Grouр-IB Сергей Афанасьев сообщил, что будет обжаловать приговор.

21 июля прокуратура попросила Мосгорсуд приговорить основателя Grouр-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии.

Его обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам в конце сентября 2021 года, в том же году ему предъявили обвинение в госизмене.

Сачков является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ. В 2016 году он входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes.



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Маргарита Головатенко