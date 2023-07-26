Госдума завершила весеннюю сессию, приняв за нее более 500 законов
Государственная дума 26 июля завершила весеннюю сессию, приняв за нее более 500 законов. В ближайшие две недели депутаты будут работать в регионах России.
Больше четверти принятых Госдумой законов социально ориентированные — 136. Большая часть — 68% — это законы прямого действия.
Осенняя сессия Государственной думы начнется 5 сентября. Завершится она 31 декабря 2023 года.
Среди принятых Госдумой в весеннюю сессию нормативно-правовых актов закон о цифровом рубле, закон об упрощенном внесудебном банкротстве граждан, закон о призывном возрасте срочной службы в России с 18 до 30 лет, о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат и так далее.
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