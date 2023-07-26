«У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом. Этот пример должны перенять все страны»

Президент Сенегала отметил особенности Татарстана, заинтересовался «Играми будущего» и сотрудничеством с «КАМАЗом»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Во вторник вечером в столицу Татарстана прибыл президент Сенегала Маки Салл. Глава африканского государства находится в России в рамках рабочего визита для участия во втором саммите «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В аэропорту делегацию Салла встретил раис республики Рустам Минниханов. В течение последующих нескольких часов стороны провели переговоры и посетили ряд мероприятий. Подробности — в материале «Реального времени».

«Они показали мне уникальность развития Татарстана»

Уже сегодня утром Маки Салл посетил объекты спортивной инфраструктуры в столице Татарстана в сопровождении Рустама Минниханова. Президент Сенегала ознакомился с работой Международного конноспортивного комплекса «Казань», осмотрел ипподром и прилегающую инфраструктуру. Он также посетил стадион «Ак Барс Арена», где ему рассказали об истории этого объекта, а также провели краткую презентацию его возможностей.



На этом же стадионе состоялась и его встреча с командой «КАМАЗ-мастер». Маки Салл оценил покрытие футбольной арены, выйдя на поле и совершив удар по мячу. Известный футболист и ныне тренер команды «Рубин-2» Гекдениз Карадениз вручил ему символический подарок — майку футбольного клуба. Еще один объект, который посетил президент Сенегала, — Дворец водных видов спорта (ДВВС), где также состоялась презентация объекта. Гостю рассказали о международных и всероссийских соревнованиях, проходивших в бассейнах дворца, о водных видах спорта и школе, где обучаются юные пловцы. В настоящее время в ДВВС проходит финал Кубка России по плаванию.

— Великолепный прием оказан и мне, и моей делегации, — сказал он Рустаму Минниханову. — Счастлив иметь возможность осуществить этот визит, который я планировал давно, с 2019 года. Вы были в Сенегале в марте 2022 года, и это — наш ответный визит.

Помимо спортивных объектов, Салл также заинтересовался и промышленным потенциалом региона. Президент Сенегала отметил огромный потенциал сотрудничества между его страной и республикой по разным направлениям — сельское хозяйство, животноводство, сфера энергетики, нефтехимическое направление, а также образование, спорт и туризм. У Сенегала также имеется огромный спрос на сотрудничество с ПАО «КАМАЗ».

— Я восхищен теми спортивными объектами, которые мы посетили сегодня. Они показали мне уникальность развития Татарстана. Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом организации и проведения крупных событий. Будем готовить нашу страну принять участие в «Играх будущего» в 2024 году, — говорил президент.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Вместе с этим Маки Салл отметил и опыт взаимодействия религий:

— Я возглавляю страну, в которой 93—95% — мусульмане, наш секрет стабильности также в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями. У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом. Этот пример достоин восхищения, его должны перенять все страны, — сказал он, подчеркнув, что Татарстан сумел сохранить свою идентичность и одновременно открыть двери всему новому — нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям.

Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил делегацию Сенегала и отметил, что «визит имеет большую ценность и значение». Он указал, что Маки Салл прилагает усилия по урегулированию украинского конфликта: в июне прошлого года делегация лидеров ряда африканских стран, включая и сенегальского главу, провела переговоры в Киеве и Москве и предложила «африканский план» урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Минниханов заявил, что объемы торгово-экономического сотрудничества сторон пока невелики. Однако Татарстан, как экспортно ориентированный регион с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять в Сенегал самый широкий спектр продукции. В разные годы в эту африканскую страну экспортировались автомобили КАМАЗ и вертолеты производства КВЗ. Раис Татарстана также напомнил о проводимом ежегодно Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Делегация Сенегала принимала участие в нем, на выставке Russia Halal Expo была развернута сенегальская экспозиция, стенд страны был представлен и в Агропромышленном парке Казани.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов уже встречался с представителями Сенегала в 2017 и 2022 годах

Рустам Минниханов и президент Сенегала Маки Салл встретились не впервые — в марте прошлого года раис Татарстана со своей делегацией уже посещал африканскую страну. Напомним, тогда глава республики принимал участие в деловом форуме «Татарстан — Сенегал» и проводил целый ряд встреч, например с представителями Центробанка Гамбии. Президента в международном аэропорту Дакара также лично встречал раис Татарстана, а вместе с ним госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моиз Диар Дьеган Сарр, чрезвычайный и полномочный посол России в Сенегале и Гамбии Дмитрий Кураков и другие.

Тогда же стало известно, что товарооборот между сторонами последние два года держался на уровне $2 миллионов, стороны сошлись во мнении, что этот показатель крайне низкий и есть потенциал роста. В частности, в рамках того визита сотрудничество обсуждалось по линии судостроения с АО «Холдинговая компания «Ак Барс», а также по возможным проектам с ПАО «Татнефть».

— Для нас очень важно найти хороших, надежных партнеров, в нашем регионе развита промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь, в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов, и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше, в другие страны Западной Африки, — говорил тогда Рустам Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Также делегация Сенегала во главе с президентом Ассоциации мэров страны Алиулом Саллом посещала Татарстан и в 2017 году — встреча проходила в Доме правительства республики. Уже тогда стороны обсуждали перспективы сотрудничества африканского государства с ПАО «КАМАЗ» и Российским экспортным центром.

— Ваш визит является знаковым, — сказал тогда Рустам Минниханов, обращаясь к господину Алиулу Саллу. — Мы приложим все усилия для того, чтобы визит прошел успешно. Могу заверить со своей стороны, что КАМАЗ — надежный партнер. Есть возможность на примере успешного взаимодействия с ПАО «КАМАЗ» продвигать и другие проекты, — говорил Минниханов. В свою очередь Алиул Салл заявлял, что Сенегал мог бы использовать опыт Татарстана в нефтехимии, в сельском хозяйстве, образовании и культурной сфере.

Как при первой встрече, так и в этот раз Рустам Минниханов напомнил, что ранее посещал Сенегал в 2004 году.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Государство с фосфоритами, медью и золотом

Республика Сенегал — государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, в честь которой страна получила свое название.

На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали — на востоке, Гвинеей и Гвинеей-Бисау — на юге. Внутри территории находится государство Гамбия, простираясь от Атлантического океана вглубь Сенегала примерно на 300 километров. Численность населения, по данным на январь 2022 года, составляет чуть более 18 миллионов человек. При этом 94% граждан являются мусульманами, а 5% — христианами. Еще 1% — представители местных верований.

Экономика Сенегала развита слабо: главные природные ресурсы — фосфориты, медь, золото. ВВП на душу населения в 2008 году — $1,6 тысячи, безработица (в 2007 году) — 48%. В сельском хозяйстве занято более 75% работающих (14% ВВП). Продукция — арахис, просо, кукуруза, сорго, рис, хлопок. Разводится скот и птица, ведется рыболовство. В промышленном секторе (23% ВВП) — обработка сельхозпродукции и рыбы, добыча фосфатов, а также железной руды, циркония и золота. Сфера обслуживания — 63% ВВП.

Экспорт страны достигает $3,59 миллиарда (в 2017-м) — рыба и морепродукты (15%) нефтепродукты (13%), фосфаты и химикаты на их основе (11%), золото (10%), а также другая продукция сельского хозяйства (в том числе арахис — 2,8%). Основные покупатели — Мали ($780 млн), Индия ($414 млн), Швейцария ($295 млн), Китай ($158 млн) и Испания ($154 млн). В свою очередь, импорт составляет $7,89 миллиарда — в основном это машины и оборудование (16,6%), нефтепродукты (11%) и сырая нефть (6%), продовольствие (главным образом рис и пшеница), медикаменты, металлы.

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