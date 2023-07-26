Борису Кагарлицкому* предъявили официальное обвинение в призывах к терроризму через интернет
ФСБ официально предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому* обвинение в призывах к терроризму через интернет. Об этом заявил его адвокат Сергей Ерохов, передает ТАСС.
— Ему вменяют часть 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»), — пояснил он.
Обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы. Адвокат также добавил, что социолог своей вины не признает.
— В своей деятельности профессор Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, — подчеркнул Ерохов.
О том, что в отношении Кагарлицкого* возбудили уголовное дело, стало известно накануне. По делу против него прошел обыск у психолога Александра Арчагова.
* Признан в России иноагентом
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