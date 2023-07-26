Татарстану и его соседним регионам спрогнозировали жару до +37 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане, а также в его соседних регионах — Чувашии и Ульяновской области — на этой неделе ожидается сильная жара. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, воздух прогреется до +36-37°С.

— В нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ, — сообщил эксперт.

Сильная жара в ближайшие два дня ожидается в Краснодарском крае. Там днем температуры могут достигнуть +39 градусов, пишет ТАСС. Роман Вильфанд предупредил, что это «очень высокая и опасная температура».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, Гидрометцентр Татарстана на пятницу и субботу прогнозировал в республике до +35 градусов. Локально 28 и 29 июля возможны дожди и грозы.

Сегодня, 26 июля, в Казани ожидается от +25 до +27 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +24 до +29°С.



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Татьяна Демина