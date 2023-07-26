«Евростройхолдинг+» Владимира Казилова строит новое здание театра имени Галиасгара Камала

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ИТ-парк, Присутственные места, экстрим-парк, а теперь и театр

Как выяснило «Реальное время», строительством нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала занимается компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+». Стоимость работ пока составляет 424,3 миллиона рублей, а срок их завершения и ввода объекта в эксплуатацию — первое декабря текущего года.

При этом театр оказался не единственной постройкой, которую фирма должна будет возвести согласно этому договору. Вместе с ним ей предстоит выстроить школу на 1 501 ученическое место в набережночелнинском жилом комплексе «Притяжение» за 542,8 миллиона рублей.

Согласно проектной документации, в рамках возведения театра, которое уже ведется, «Евростройхолдинг+» в роли подрядчика занимается устройством фундаментов и оснований, несущих конструкций, а также другими общестроительными работами.

realnoevremya.ru (архив)

На счету Владимира Казилова много реализованных проектов самого разного масштаба. Компания «Евройстройхолдинг+» занималась строительством крытой части молодежного экстрим-парка «Урам», вела проект реконструкции комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской, преобразуя в новый ИТ-парк. Кроме того, компании удалось заполучить и контракты на реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле, она же занималась строительством здания Советского райсуда Казани на улице Патриса Лумумбы, которое в прошлом месяце ушло в федеральную собственность, реконструкцией Казанского государственного цирка и собора Казанской иконы Божией Матери. В ее портфолио и проекты в сфере здравоохранения — лечебно-реабилитационный центр на территории городской клинической больницы №7 в Казани. А также строительство следственного изолятора за 5,8 миллиарда рублей и реконструкция здания бывшего Национального культурного центра «Казань» под размещение Национальной библиотеки — два контракта на 961,6 и 930,4 миллиона рублей.

Рустам Минниханов уже посещал стройплощадку театра имени Камала



В июне раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Объект расположится в центре столицы Татарстана, на берегу озера Кабан.

Как рассказали главе республики авторы проекта, в будущем в здании будут предусмотрены несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения.

При этом у труппы появятся возможности для экспериментов с технологиями и пространством, проведения современных форматов — от лекций до перформансов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тогда же Минниханова ознакомили с основными этапами строительства — в тот момент на объекте велись работы по забивке свайного поля и устройству бетонной подготовки.

Проект нового театра подготовил консорциум от «Ваухауса»

В декабре прошлого года Кабмин Татарстана утвердил проект планировки и межевания территории для установления границ зон размещения объекта регионального значения «Театр Галиасгара Камала» в Казани. Она ограничена улицами Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной гладью озера Нижний Кабан. Площадь под новое здание театра составляет 6,5 га. Среди усложняющих строительство факторов — потенциальная карстоопасность, подтопление и затопление участка.



Напомним, международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала объявили в Казани еще летом 2021 года. Его участники прошли через отбор заявок, выбор финалистов и установочную сессию. На последнем этапе архитекторы, в частности, посмотрели спектакль, в котором играли зрители, рассказывавшие о том, чем им важен театр Камала.

Сцена старого театра им. Камала realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Победителя конкурса определили в феврале прошлого года. Первое место жюри присудило консорциуму под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия). В него входят Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия). Консорциум представил проект, чьи острые стеклянные крыши кто-то сравнил с ракетами, кто-то — с горой снега, а кому-то померещилось «НЛО с татарами». Помощник раиса Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала его «агрессивным, милитаристским».

Сами авторы проекта вдохновлялись крышей нынешнего театра Камала и просто ее «размножили» и видоизменили. При этом внутренняя начинка театра притягивала и пугала обильным использованием орнамента, не все образцы которого оказались татарскими.

скриншот проекта от realnoevremya.ru

В июле 2022-го «Реальное время» выяснило, что консорциум «Ваухаус» разрабатывает проектную документацию, в частности детальное планирование основных залов здания — большого, универсального, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Общая вместимость театра составляет более 1 300 посетителей. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводит совещания, где обсуждаются все детали проекта.

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Максим Кокунин