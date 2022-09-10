«Все необходимые мероприятия введены и работают»: в Татарстане прививаются до 8 тысяч человек в день

Обязательных нет...

Правительство Татарстана не собирается вводить новые ограничения из-за роста числа заболеваний коронавирусом в республике. Об этом «Реальному времени» рассказала вице-премьер Татарстана и глава республиканского оперштаба по борьбе с заболеванием Лейла Фазлеева. О том, что новые ограничения не требуются, говорила и глава Роспотребнадзора России Анна Попова, хотя ведомство и рекомендовало носить маски в общественных местах.

— Все необходимые мероприятия введены и работают. Новых не планируется, — заявила Фазлеева.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим она отметила рост ежедневных случаев заражения коронавирусом. Начался он, исходя из официальной статистики, в середине июля, а уже под конец августа заметно ускорился. Так, например, 27 числа последнего месяца лета выявили 176 новых случаев, а уже 1 сентября количество заражений возросло до 366.

Статистика выявления ежедневных случаев в Татарстане. Подготовлена сервисом «Яндекс»

Если изучать статистику ежедневных заболеваний с начала пандемии, то рост числа ежедневных случаев в осенне-зимний период окажется вполне закономерным и прогнозируемым. Так, например, под конец 2020 года количество заражений с летних 20—30 в день увеличилось до 100, а в 2021 году — с 30—50 до 250—270.

В абсолютных значениях, конечно, текущий сезонный рост показывает рекорды. Так, например, сегодня было выявлено 755 случаев заражения. Причина этого кроется в заразности самого распространенного штамма — «омикрона». В Татарстане на него приходится 95% всех заражений. Еще в январе этого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что он до семи раз более заразен, чем другие варианты коронавируса. Об этом же говорил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в конце прошлого года. Однако смертность и вероятность тяжелых осложнений при заражении «омикроном» оказывается ниже, по сравнению с другими штаммами.

Несмотря на абсолютный сезонный рекорд, текущий уровень заболеваемости коронавирусом не достигает совершенного максимума, который был зафиксирован в Татарстане 14 февраля этого года. Тогда за сутки выявили сразу 3 970 новых случаев.

...но рекомендации есть

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал вернуть в коллективы масочный режим — и делает это уже не в первый раз.

— Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных требований. Рекомендуем ввести масочный режим в коллективах, работающих в постоянном контакте с населением, имеется скученность работников, отсутствует возможность соблюдения социальной дистанции, — сказал президент республики.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал вернуть в коллективы масочный режим — и делает это уже не в первый раз. Фото: realnoevremya.ru

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в республике за последнюю неделю выросла в 1,8 раза. В этих условиях татарстанцам важно пройти вакцинация и ревакцинацию, чтобы уменьшить риски заболевания вирусом. На 8 сентября в Татарстане первым компонентом привито 2 млн 707 тыс. человек, вторым — 2 млн 536 тыс.

Мизерный уровень коллективного иммунитета

Негативно на росте заболеваемости сказывается и мизерный уровень коллективного иммунитета в Татарстане. Еще в июне этого года «Реальное время» выяснило, что в республике этот показатель ниже, чем во всех других регионах Приволжского федерального округа. Но если тогда он оценивался в 27%, то буквально через неделю упал в пять с лишним раз — до 4,9%.

Согласно последним данным портала «стопкоронавирус.рф», которые теперь не публикуются, на 12 августа уровень коллективного иммунитета в Татарстане составлял 3,9%.

Фото: стопкоронавирус.рф

Тем не менее, как рассказала Лейла Фазлеева, вакцинация в Татарстане осуществляется в плановом режиме: до 8 тысяч прививаются в будние дни, и до 5,5 тысячи — по выходным. Видимо, для ускорения этого процесса и улучшения эпидемиологический обстановки вчера объявили, что пункты вакцинации вновь появятся возле четырех станций метро. А за несколько дней до этого в Казани начали делать еще и назальные вакцины.

Такой же вариант вакцинации 8 сентября появился в Нижнекамске. Кроме того, для удобства жителей Казани на базе 7-й горбольницы на Чуйкова появился пункт вакцинации, который работает по ночам.



По данными Минздрава Татарстана, которые предоставили «Реальному времени» 9 сентября 2022 года, в республике первую вакцину получили 2,7 миллиона человек, а вторую — 2,53 миллиона. Среди них 665 тысяч человек старше 60 лет получили первую дозу прививки от коронавируса, а вторую — 487,7 тысячи. Ревакцинация, правда, не показывает рекордных результатов, таким способом защититься от инфекции воспользовались всего 458,4 тысячи человек.

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Артем Гафаров