С понедельника жители Казани смогут сделать прививку от гриппа и COVID-19 у четырех станций метро

Фото: Максим Платонов

С понедельника, 12 сентября, в Казани можно будет сделать прививку от гриппа и коронавируса у станций метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Об этом сообщает Горздрав.

Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 8.00 до 19.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Казанцы смогут привиться от гриппа вакциной «Совигрипп». Против COVID-19 в арсенале врачей «Спутник V». Прививку можно сделать интраназально.

Фото: Ринат Назметдинов

Стоит отметить, что в этот день ровно год назад в Казани из-за похолодания все временные пункты вакцинации возле станций метро приостановили свою работу.





С 5 сентября в Татарстане начали делать прививку против коронавируса интраназально. За первые четыре дня вакцинацию таким способом прошли 1 922 человека.



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Максим Кокунин