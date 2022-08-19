В Татарстане 95% заражений коронавирусом приходится на «омикрон»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в структуре заражений коронавирусом преобладает омикрон-штамм. На него приходится 95% случаев, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, в Татарстане растет заболеваемость не только COVID-19, но и другими вирусами.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина