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В Татарстане выявили 366 новых случаев COVID-19

11:38, 01.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 366 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зарегистрировали 366 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 157 855.

Госпитализировали за сутки 107 пациентов, выздоровели — 39 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 150 954 человека.

Умер за весь период 2 001 заболевший. За сутки в Татарстане не зарегистрировано летальных случаев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 1 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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