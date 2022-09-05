В Казани открылся пункт вакцинации, который работает по ночам

Фото: Горздрав Казани

В Казани открылся пункт вакцинации, который работает по ночам. Теперь пройти вакцинацию против COVID-19 и гриппа можно в любой день с 20.00 до 7.30, сообщает в своем telegram-канале Горздрав.

Пункт расположен в 7-й городской больнице на улице Чуйкова, 54, возле терминала №3. Уточняется, что вход расположен с торца здания.

Фото: Максим Платонов

В начале августа сообщалось, что в Казани появится дополнительный пункт вакцинации от коронавируса — он откроется в торговом центре «Южный» по адресу: пр. Победы, 91. Чтобы пройти процедуру, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. Сейчас работают 180 прививочных пунктов. В среднем в республике на один пункт вакцинации приходится десять человек.



Напомним, с сегодняшнего дня жители Казани смогут вакцинироваться от COVID-19 интраназальным способом, то есть путем распыления вакцины в носу.

Вакцинироваться интраназальным способом можно будет в поликлиниках по месту жительства и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный». Кроме того, разрешается одновременная вакцинация от коронавируса и от гриппа.

Введение интраназальным способом врачи рекомендуют взрослым при повторной вакцинации. В качестве препарата также используется «Спутник V», который вводится двумя компонентами с интервалом в три недели. Противопоказания к вакцинации — симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.



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Максим Кокунин