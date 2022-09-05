Глава Роспотребнадзора: дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется
Вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса в России не требуется, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ.
— Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то, скорее всего, никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем, — приводят ее слова «РИА Новости».
В конце августа в Роспотребнадзоре сообщали, что возобновление коронавирусных ограничений в школах России к предстоящему эпидсезону 2022—2023 годов не требуется. Анна Попова также заявила, что введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодняшний день не требуется.
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