В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю упал на 4,9%

Фото: Максим Платонов

За минувшую неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 4,9%. На 10 июня он оценивается в 22,7%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день прививку против COVID-19 сделали 2 523 160 татарстанцев. Из них 2 452 223 человека завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

Неделю назад, на 3 июня, уровень коллективного иммунитета в Татарстане оценивался в 27,6%. Вакцинированных в республике насчитывалось 2 518 687 человек.

На 10 июня Татарстан продолжает оставаться в светло-оранжевой зоне по ситуации с СOVID-19. Республика соответствует трем из пяти критериев региона, свободного от инфекции.

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 10 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина