Гинцбург заявил, что «омикрон» распространяется быстрее, чем другие штаммы COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Пока нет оснований говорить о том, что омикрон-штамм более опасный, чем другие варианты коронавируса. Однако он намного быстрее распространяется, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, число зараженных, особенно среди непривитых людей, из-за распространения нового штамма COVID-19 может достичь высокого уровня, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно об обнаружении первого случая заражения «омикроном» в Мурманской области. Его выявили у некоторых членов семьи, которая прилетела в регион к родственникам из-за границы. Все прибывшие отправились на самоизоляцию.

Диана Жиленкова