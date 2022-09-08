В Нижнекамске начали делать назальную прививку от COVID-19

Фото: Минздрав Татарстана

В поликлиниках НЦРМБ появилась возможность привиться назальной вакциной от COVID-19. Она будет распыляться в нос.

Пройти назальную вакцинацию возможно в прививочных кабинетах сразу же после медицинского осмотра и заполнения анкеты. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Фото: e-nkama.ru

Главный эпидемиолог Нижнекамска Елена Пискарева отметила, что можно одновременно прививаться от гриппа и COVID-19, это абсолютно безопасно.

— Вакцина от коронавирусной инфекции одна и та же, это Спутник V, просто теперь её можно ввести двумя способами, через нос или более привычным способом — внутримышечно. От гриппа мы прививаемся только внутримышечно, — приводятся слова Пискаревой на сайте администрации Нижнекамска.

Казанцы могут интраназально ревакцинироваться от COVID-19 и гриппа уже с 5 сентября. Вакцинироваться таким способом можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».



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Илина Хакимова