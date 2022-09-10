В Татарстане подтвердили 755 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 755 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике выявили 162 882 случая COVID-19. За сутки с подтвержденным диагнозом госпитализировали 80 человек.

По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в Татарстане вылечились 338 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 152 514.



За последние сутки в республике не зарегистрировано летальных случаев. За весь период умерли 2003 человек.

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Илина Хакимова