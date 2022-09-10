Власти Татарстана рекомендовали ввести масочный режим в коллективах

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал вернуть в коллективы масочный режим, а также призвал жителей республики соблюдать меры предосторожности в условиях роста заболеваемости COVID-19. Об этом он заявил на республиканском совещании.

— Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных требований. Рекомендуем ввести масочный режим в коллективах, работающих в постоянном контакте с населением, имеется скученность работников, отсутствует возможность соблюдения социальной дистанции, — сказал президент республики.

Рустам Минниханов также отметил, что заболеваемость коронавирусом в республике за последнюю неделю выросла в 1,8 раза. В этих условиях татарстанцам важно пройти вакцинация и ревакцинацию, чтобы уменьшить риски заболевания вирусом. На 8 сентября в Татарстане первым компонентом привито 2 млн 707 тыс. человек, вторым — 2 млн 536 тыс.

В августе президент Татарстана поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Илина Хакимова