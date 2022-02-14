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В Татарстане зарегистрировали 3 970 новых случаев COVID-19 — это новый антирекорд

11:52, 14.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 3 970 новых случаев COVID-19 — это новый антирекорд
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 3 970 случаев COVID-19. С начала пандемии в республике зарегистрировали 73 156 случаев коронавируса.

Выздоровели за сутки 514 пациентов, всего — 46 045. Умерли за сутки 4 татарстанца от COVID-19, общее число умерших в республике достигло 1 662.

Республика занимает 12-е место среди всех регионов России по числу заразившихся за сутки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все актуальные новости о пандемии COVID-19 — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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