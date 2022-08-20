Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал носить маски в общественных местах и транспорте

Управление Роспотребнадзора по Татарстану снова рекомендовало жителям республики носить маски в общественных местах и на транспорте в связи с ростом заболеваемости. Об этом заявила главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

— Это вполне ожидаемый рост, вызван мутацией вируса. Инфекция быстро распространяется, число заболевших будет увеличиваться, — приводятся ее слова в telegram-канале оперштаба Татарстана.

Вчера заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса.



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