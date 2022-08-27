В Татарстане за сутки выявили 176 случаев COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 176 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших на утро 27 августа достигло 156 418.

Госпитализировали еще 97 татарстанцев, сообщает федеральный оперштаб. 39 человек вылечились за минувшие сутки, всего — 150 758.

За сутки в республике не было зафиксировано смертей от болезни. Всего от коронавируса в Татарстане скончались 2 000 человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 августа читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин