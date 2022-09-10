Вакцинация в Татарстане идет в плановом режиме — до восьми тысяч человек в сутки

Фото: Максим Платонов

Вакцинация против коронавируса в Татарстане идет в плановом режиме — в сутки прививку от COVID-19 получают до 8 тысяч человек. Об этом «Реальному времени» рассказала вице-премьер Татарстана и начальник оперштаба по борьбе с инфекцией Лейла Фазлеева.

— Вакцинация осуществляется в плановом режиме. До 8 тысяч человек [прививаются] в будние дни, и до 5,5 тысячи — в выходные, — заявила она.

По данным Минздрава Татарстана, которые предоставили «Реальному времени» 9 сентября 2022 года, в республике первую вакцину получили 2,7 миллиона человек, а вторую — 2,53 миллиона. Среди них 665 тысяч человек старше 60 лет получили первую дозу прививки от коронавируса, а вторую — 487,7 тысячи. Ревакцинация, правда, не показывает рекордных результатов, таким способом защититься от инфекции воспользовались всего 458,4 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вместе с этим Фазлеева отметила рост ежедневных случаев заражения коронавирусом. Начался он, исходя из официальной статистики, в середине июля, а уже под конец августа заметно ускорился. Так, например, 27 числа последнего месяца лета выявили 176 новых случаев, а уже 1 сентября количество заражений возросло до 366, сегодня было выявлено 755 случаев заражения.

Кроме того, тоже сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал вернуть в коллективы масочный режим — и делает это уже не в первый раз.

— Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных требований. Рекомендуем ввести масочный режим в коллективах, работающих в постоянном контакте с населением, имеется скученность работников, отсутствует возможность соблюдения социальной дистанции, — сказал президент республики.

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Артем Гафаров