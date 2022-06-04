В Татарстане самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди регионов ПФО

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане зарегистрирован самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», проанализировав данные портала стопкоронавирус.рф. В республике на 3 июня он оценивается в 27,6%.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди регионов ПФО зарегистрирован в Пензенской области — 50,3%. Там привито 1 061 904 человек, из которых 1 018 197 завершили курс вакцинации.

Скриншот сайте стопкоронавирус.рф

В некоторых регионах ПФО, как и в Татарстане, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу ниже 30%. В их числе и «соседи» республики — Марий Эл, Башкирия, Чувашия и Ульяновская область. В Удмуртии показатель составляет ровно 30%, а в остальных регионах он превышает эту отметку.

В целом ситуация с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах ПФО выглядит следующим образом:

Пензенская область — 50,3%

Самарская область 39,2%

Мордовия 35,7%

Пермский край 33,6%

Оренбургская область 31,9%

Саратовская область 31,6%

Кировская область 30,6%

Удмуртия 30%

Ульяновская область — 29,4%

Чувашия 29,3%

Башкирия 29,2%

Марий Эл 29,2%

Нижегородская область 28,3%



Татарстан — 27,6%

Напомним, по данным портала стопкоронавирус.рф, в республике с начала массовой вакцинации, которая стартовала в январе 2021 года, прививку против COVID-19 сделали 2 518 687 человек. Завершили курс вакцинации 2 447 782 жителя республики. Проживает в регионе, по предварительным данным Всероссийской переписи населения, более 4 миллионов человек.

Фото: Максим Платонов

В соседней с Татарстаном Башкирии прививку против коронавируса сделали 2 732 959 человек. Из них завершили курс вакцинации 2 527 453 жителя.



В Удмуртии прививку первым компонентом сделали 874 790 человек, в Чувашии — 712 702, в Мордовии — 667 837, в Марий Эл — 410 150. В Самарской области вакцинировались 2 249 969 жителей, в Нижегородской — 1 987 157, в Саратовской — 1 469 457, в Оренбургской — 1 235 603, в Кировской — 810 932, в Ульяновской — 723 901.

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Татьяна Демина