В Казани начали делать назальную прививку от COVID-19 — видео

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В пунктах вакцинации Казани с сегодняшнего дня начали делать назальную прививку от COVID-19, то есть путем распыления вакцины в носу, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Вакцинироваться интраназальным способом можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный». Кроме того, разрешается одновременная вакцинация от коронавируса и от гриппа.

Введение интраназальным способом врачи рекомендуют взрослым при повторной вакцинации. В качестве препарата также используется «Спутник V», который вводится двумя компонентами с интервалом в три недели. Противопоказания к вакцинации — симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

— В течение двух часов нельзя курить, чихать, кашлять, употреблять пищу и воду. Самое главное, чтобы вакцина всосалась в слизистую оболочку и создала защитный барьер, — рассказал врач-терапевт Городской клинической больницы №7 Ленар Гафиатуллин.

Стоит отметить, что из преимуществ интраназальной вакцины врачи также выделяют — сокращение времени приема пациента и дискомфорта после инъекции.

На прошлой неделе в Минздраве Татарстана сообщили о закупке атомайзеров. Это спецнасадки на шприц, с помощью которых «Спутник V» можно вводить интраназально в нос:

— Атомайзеры помогают распылять препарат в носоглотке. С их помощью будут вводить двухкомпонентную вакцину, прививка, как и прежде, будет делаться с интервалом в три недели. По мнению врачей, назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации. Для первичной вакцинации против коронавирусной инфекции рекомендуется использовать «Спутник V» инъекционно.

В носоглотку препарат ввести гораздо легче и безболезненней, чем делать инъекцию, подчеркнули в Минздраве, а эффект от интерназальной прививки обеспечен: она создает иммунную защиту на слизистой носоглотки, которая служит воротами для инфекции.

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Максим Кокунин