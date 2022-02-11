Главное о коронавирусе на 11 февраля: пик заболеваемости в Москве пройден, QR-код дадут после экспресс-теста

Фото: Максим Платонов

30% водителей-снегоуборщиков в Челнах заболели COVID-19



В Татарстане за последние сутки зарегистрировали рекордные 2 238 случаев заражения COVID-19. Это на 513 случаев больше, чем днем ранее. Всего на 11 февраля в республике зарегистрировано 62 727 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 43 679 человек, в том числе 1 098 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 646 человек, в том числе шесть — за сутки.

Руководитель исполкома Набережных Челнов сообщил, что в городе 30% водителей-снегоуборщиков заболели COVID-19. Убирать городские улицы теперь приглашают студентов и неравнодушных граждан. Помимо нехватки кадров, в плановом и текущем ремонте нуждается уборочная техника. Ежегодно на улицы Челнов выходят более 250 единиц спецтехники и свыше 1,2 тыс. рабочих, чтобы своевременно очищать территорию от снега.

В челнинском молодежном центре «Шатлык» отменили кастинг в сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Причиной стали ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса. В частности, речь идет о требованиях к проведению массовых мероприятий.



Фото: sudrf.ru

Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов разъяснил, как получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. В зачет принимаются любые результаты антител в независимости от метода, то есть либо качественные, либо количественные. Гражданин формирует заявление о выдаче данной информации на портале «Госуслуги». После сдачи теста на наличие антител лаборатория в автоматическом режиме присылает результат на портал. Таким образом, заявление, оформленное на портале «Госуслуги», в автоматическом режиме рассматривается в течение трех дней, и, соответственно, данному гражданину выдается сертификат с указанием, что он прошел тест на наличие антител.



Минобрнауки Татарстана рекомендовало каждую субботу в школах республики проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе— спортивные, культурно-познавательные акции на пришкольной территории. Каждая школа сама выбирает формат занятости детей. За выходные в школах проводятся генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

Третья фаза испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

За последние сутки в России выявили 203 949 новых случаев коронавируса, выздоровели 112 236 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 13 731 794 человек, а выздоровевших — до 13 731 794 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 722 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 338 813 человек.



За последние сутки в России проведено более 990 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 927 789 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваний штаммом коронавируса «омикрон» в столице прошел. По его словам, это произошло, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский выразил мнение, что данные о заболеваемости COVID-19 говорят о движении к стабилизации в стране. Такая же динамика была в прошлые волны. Из-за штамма «омикрон» наблюдается значительный подъем заболеваемости, который отслеживается во всех странах мира, в том числе и России.

Фото ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» для лиц старше 60 лет. Информация появилась в реестре разрешений на проведение клинических исследований. В испытаниях примут участие пожилые, перенесшие инфекцию шесть и 12 месяцев назад или привитые полгода назад. В исследовании примут участие 300 человек. Испытания будут проходить до 30 декабря текущего года.



Вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» может применяться по схеме введения трех доз препарата. Это следует из обновленных инструкции к препарату. Третью прививку можно делать через 2 месяца после второй вакцинации.

Врач-психиатр, психотерапевт, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева МЗ РТ» Ольга Башмакова рассказала, как избежать стресса из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». По ее словам, в СМИ распространяется большое количество информации неопределенного содержания, которая нередко подается с негативным оттенком. Из-за этого портится настроение, повышается уровень тревоги, а также формируется негативный взгляд на будущее. В этих условиях специалист посоветовала не игнорировать наличие стресса. Также необходимо понять, что человек не может изменить ход событий, поэтому не следует расстраиваться. Вместо этого стоит минимизировать вероятность контакта с инфекцией. Например, можно ограничить свое пребывание в местах с большим количеством людей.

Фото: rkpbtatar.ru

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля, положительный результат на коронавирус при постановке диагноза будут учитывать без подтверждения ПЦР-тестом. Теперь для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» можно сделать только экспресс-тест. Люди, сдавшие положительный экспресс-тест на COVID-19, получат сертификаты переболевшего. Тестирование должен провести медицинский работник.

Правительство России дополнительно направит более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Сделано это в связи с распространением коронавируса и непростой эпидемиологической ситуацией. Из-за этого больше россиян стали уходить на больничный.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, дополнительные выплаты позволят поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.



По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, дополнительные выплаты позволят поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко выразил мнение, что для замедления хода пандемии коронавируса недостаточно вакцинации. По его словам, нынешняя ситуация отличается от предыдущих пандемий. Специалист напомнил об оспе, которую удалось ликвидировать эффективной вакциной. При пандемии COVID-19 прививки недостаточно, необходим также коллективный иммунитет.

Фото: Максим Платонов

В ЛДПР анонсировали возвращение к полноценной работе лидера партии Владимира Жириновского, ранее госпитализированного с коронавирусом. По словам представителей ЛДПР, Жириновский каждый день читает прессу, рабочие документы и дает поручения по телефону. В партии надеются, что политик в ближайшее время вернется к активной работе. Также отмечается, что информация в некоторых СМИ о состоянии Жириновского очень преувеличена и рассчитана на сенсационный эффект.

Актриса Зинаида Кириенко заболела коронавирусом. 88-летняя звезда советских фильмов госпитализирована. Сын артистки рассказал, что состояние его матери сейчас «не очень хорошее». Подробностей он не раскрыл.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о китайском исследовании, в котором участвовали курильщики, страдающие от поражения легких. Результаты работы показали, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы: «Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется». По словам доктора, томаты также полезны пожилым людям, поскольку защищают от возрастной инволюции легких.

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Крыма подготовили список круглогодичных санаториев и отелей с программами восстановления после коронавируса. Программы по реабилитации после COVID-19 разработали 47 здравниц. Предлагают программы отели и санатории в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Керчи, работающие в разных ценовых категориях. Стоимость оздоровления с питанием и лечением в «тихий» сезон — до апреля — стартует от 2 тысяч рублей в сутки с человека.

Замедление темпов развития у детей наблюдается в 20% случаев, если мать перенесла коронавирус во время беременности, так как эта инфекция вызывает нарушение плацентарного кровообращения, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, в результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей прослеживается в 20% случаев.

Макрон не делал тест на COVID перед встречей с Путиным

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 405 994 662 человек,5 789 807 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (77 436 533). На второй строчке — Индия (42 536 137), на третьей — Бразилия (27 135 550), на четвертой — Франция (21 511 997), на пятой — Великобритания (18 287 720).

Больше всего смертей зафиксировано в США (915 617). За ними следуют Бразилия (636 338), Индия (507 177), Россия (331 300, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (310 627).

Переболевшие COVID-19 пациенты с ожирением имеют больше антител, чем переболевшие с нормальным и избыточным весом, к такому выводу пришли ученые израильского медицинского центра «Шиба». Они выяснили, что показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, а не у тех, кто был вакцинирован.

Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, утверждает анонимный источник в Елисейском дворце. Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе. В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном. Венгерский премьер сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом». Как сообщили агентству Reuters источники в окружении Макрона, президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию



У немалого количества пациентов, перенесших коронавирус, наблюдается выпадение волос и ухудшение состояния кожи, что можно откорректировать аутоплазменной терапией, рассказал дерматолог израильской клиники «Алодерм» Алексей Семочкин. Как правило жалобы на выпадение волос и ухудшение состояния кожи возникают спустя 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Наилучшим методом восстановления состояния кожи и прекращения выпадения волос является терапия аутоплазмой, то есть собственной плазмой крови пациента, считает врач. По его словам, клетки-тромбоциты являются источником возвращения кожи и волос в здоровое состояние. После аутоплазменной терапии, отмечает специалист, работа клеток кожи и волосяных луковиц, начинается рост волос.

Финский еврокомиссар по международным вопросам и председатель парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению выступили за снятие ограничений на российской границе. Как заявила комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен, «омикрон» уже распространился везде, поэтому нынешние ограничения, возможно, уже не нужны и можно обсуждать, как открыть приграничное движение.

Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту страну. Ранее можно было приехать только при наличии прививки «Спутником». Теперь и переболевшим невакцинированным туристам дают зеленый свет, но лишь в случае выздоровления не более шести месяцев назад, в том числе это касается детей в возрасте 14-18 лет.

Великобритания с 11 февраля отменила карантин для туристов, привитых вакцинами, неодобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или не привитых совсем. С 4 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, неодобренной ВОЗ, освобождаются от карантина. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране. Одновременно иностранцы, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-тестов по прибытии.

Филиппины открылись для туристов из России. С 10 февраля карантин по прилете в страну соблюдать не нужно. Есть условие — путешественники должны быть привиты и обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Анализ нужно сдать не позднее 48 часов до прибытия на Филиппины. В стране признаются «Спутник V» и «Спутник Лайт». Граждане РФ могут находиться без визы до 30 дней. Паспорта должны быть действительны не менее 6 месяцев.

Глава полиции Лондона Крессида Дик объявила об уход в отставку. Решение принято на фоне скандального расследования нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии коронавируса. Дик подчеркнула, что у нее не было иного выбора. Мэр Лондона Садик Хан уже объявил, что отставка принята.

Маргарита Головатенко