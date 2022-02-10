Для вакцины «ЭпиВакКорона-Н» появилась новая схема введения

Вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» может применяться по схеме введения трех доз препарата. Это следует из обновленных инструкции к препарату.

Третью прививку можно делать через 2 месяца после второй вакцинации.

— Способ применения и дозы... трехкратное введение по схеме: первая прививка — 0,5 мл в выбранный день, вторая прививка — 0,5 мл через 14—21 день, третья прививка — 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки, — передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» для лиц старше 60 лет. Они будут проходить до конца декабря текущего года.



На сегодняшний день в России зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».



Татьяна Леухина