Психиатр рассказала, как справиться со стрессом в условиях распространения «омикрона»

Фото: Максим Платонов

Врач-психиатр, психотерапевт, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева МЗ РТ» Ольга Башмакова рассказала, как избежать стресса из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

По ее словам, в СМИ распространяется большое количество информации неопределенного содержания, которая нередко подается с негативным оттенком. Из-за этого портится настроение, повышается уровень тревоги, а также формируется негативный взгляд на будущее.

Фото: Максим Платонов

В этих условиях специалист посоветовала не игнорировать наличие стресса. Также необходимо понять, что человек не может изменить ход событий, поэтому не следует расстраиваться. Вместо этого стоит минимизировать вероятность контакта с инфекцией. Например, можно ограничить свое пребывание в местах с большим количеством людей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Татарстана.

Вчера начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева сообщила, что из-за «омикрона» госпитализируют только 7% заболевших. А во время распространения штамма «дельта» в медучреждения попадало до 70% зараженных.

Диана Жиленкова