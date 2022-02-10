В Набережных Челнах 30% водителей-снегоуборщиков находятся на больничном в связи с COVID-19

В Набережных Челнах 30% водителей-снегоуборщиков заболели COVID-19. Об этом заявил руководитель исполкома города Фарид Салахов.

— Есть вопрос с кадрами на предприятии автомобильных дорог. Если 100 механизаторов работают днем, они уже не могут выйти в ночную смену, — объяснил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

Убирать городские улицы приглашают студентов и неравнодушных граждан.

Помимо нехватки кадров, в плановом и текущем ремонте нуждается уборочная техника. Ежегодно на улицы Челнов выходят более 250 единиц спецтехники и свыше 1,2 тыс. рабочих, чтобы своевременно очищать от снега территорию, передают «Вести Татарстан».

Также Салахов сообщил, что в городе открыли новую снегосвалку. В Челнах с начала зимнего периода с улиц вывезли 500 тысяч кубометров снега — это больше, чем в прошлом году.



Татьяна Леухина