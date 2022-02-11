Вирусолог заявил, что для ликвидации пандемии COVID-19 недостаточно вакцинации
Для замедления хода пандемии коронавируса недостаточно вакцинации. Такое мнение выразил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.
По его словам, нынешняя ситуация отличается от предыдущих пандемий. Специалист напомнил об оспе, которую удалось ликвидировать эффективной вакциной. При пандемии COVID-19 прививки недостаточно, необходим также коллективный иммунитет.
Бутенко допустил появление других штаммов, а их совокупность может создать коллективный иммунитет и невосприимчивость к различным доминирующим и циркулирующим вариантам инфекции, передает Ura.ru.
Тем временем доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский считает, что ситуация с коронавирусом в России движется к стабилизации. По его словам, такая же динамика заболеваемости была в прошлые волны.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым