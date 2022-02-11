Вирусолог заявил, что для ликвидации пандемии COVID-19 недостаточно вакцинации

Фото: Максим Платонов

Для замедления хода пандемии коронавируса недостаточно вакцинации. Такое мнение выразил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

По его словам, нынешняя ситуация отличается от предыдущих пандемий. Специалист напомнил об оспе, которую удалось ликвидировать эффективной вакциной. При пандемии COVID-19 прививки недостаточно, необходим также коллективный иммунитет.

Фото: Ринат Назметдинов

Бутенко допустил появление других штаммов, а их совокупность может создать коллективный иммунитет и невосприимчивость к различным доминирующим и циркулирующим вариантам инфекции, передает Ura.ru.

Тем временем доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский считает, что ситуация с коронавирусом в России движется к стабилизации. По его словам, такая же динамика заболеваемости была в прошлые волны.

Диана Жиленкова