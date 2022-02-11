Инфекционист заявил, что ситуация с COVID-19 в России движется к стабилизации

Данные о заболеваемости COVID-19 говорят о движении к стабилизации в стране. Такая же динамика была в прошлые волны. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Из-за штамма «омикрон» наблюдается значительный подъем заболеваемости, который отслеживается во всех странах мира, в том числе и России.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Если проводить определенную корреляцию, то когда инфекция уходила из Москвы в регионы, это чаще всего говорило о каком-то намеке на приближение стабилизации заболеваемости и снижения этого показателя, — приводит «РИА Новости» слова специалиста.

За прошедшие сутки в России выявили вновь рекордное число заболевших COVID-19 — 197 076. За все время пандемии инфекцию подхватили 13 527 845 жителей страны. По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета достигает 64,1%.

Татьяна Леухина