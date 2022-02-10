В Челнах отменили кастинг для сериала «Слово пацана»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В челнинском молодежном центре «Шатлык» отменили кастинг в сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Об этом сообщили на официальной странице центра во «Вконтакте».

Причиной стали ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса. В частности, речь идет о требованиях к проведению массовых мероприятий, передают chelny-biz.ru.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кастинг должен был стартовать сегодня и продлиться до 13 февраля. К участию пригласили парней в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет, а также девушек в возрасте от 13 до 16 лет.

Несколько дней назад в Казани кастинг завершился досрочно. Пока что «Слово пацана» — это только рабочее название проекта. Ожидается, что это будет экранизация книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». В сериале будет несколько персонажей — мама, папа, следователи и зэки.

Диана Жиленкова