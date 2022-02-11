Израильские ученые заявили, что у лиц с лишним весом, переболевших COVID-19, будет больше антител

Переболевшие COVID-19 пациенты с ожирением имеют больше антител, чем переболевшие с нормальным и избыточным весом. К такому выводу пришли ученые израильского медицинского центра «Шиба».

Они выяснили, что показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, а не у тех, кто был вакцинирован. Также исследователи пришли к выводу, что пациенты с ожирением имели «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту», по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев рассказал, что у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика из-за влияния вируса на сосудистую систему. В большинстве случаев эти изменения обратимы. Симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни.

Татьяна Леухина