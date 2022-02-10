Правительство России направит более 76,5 млрд рублей на выплаты больничных

Фото: Максим Платонов

Правительство России дополнительно направит более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства сегодня.

Сделано это в связи с распространением коронавируса и непростой эпидемиологической ситуацией. Из-за этого больше россиян стали уходить на больничный.

По словам Мишустина, дополнительные выплаты позволят поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.

Фото: Максим Платонов

В конце января Кабмин выделил 7,3 млрд рублей на поддержку работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) поликлиник в регионах. Данное решение было принято из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».



Дарья Акимова