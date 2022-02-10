Минздрав разрешил клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н-Н» для пожилых

Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» для лиц старше 60 лет. Информация появилась в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

В испытаниях примут участие пожилые, перенесшие инфекцию шесть и 12 месяцев назад или привитые полгода назад. В исследовании примут участие 300 человек. Испытания будут проходить до 30 декабря текущего года, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «КовиВака» с участием детей. В испытаниях задействуют 1 050 добровольцев.



Татьяна Леухина