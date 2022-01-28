Исследование: 89% казанцев собираются путешествовать в 2022 году

89% жителей Казани собираются в путешествия в 2022 году, несмотря на пандемию коронавируса. Такие данные приводит сервис Ozon Travel после проведенного опроса.

Из-за пандемии отношение к поездкам у казанцев изменилось. 33% опрошенных стали их бояться, еще столько же реже путешествуют, каждый пятый принимает дополнительные меры безопасности. 14% вообще перестали выезжать куда-либо. 30% респондентов считают, что проще всего заразиться COVID-19 в аэропортах или на вокзалах, 19% опасаются самолетов и поездов, 17% — экскурсионных мест, 12% — общественного транспорта, 11% — гостиниц.

38% следят за эпидемиологической ситуацией в месте, куда собираются поехать, 31% — за правилами въезда туда, 22% — за уровнем медицины. Каждый одиннадцатый житель Казани не предпринимает мер, чтобы обезопасить себя в поездке, 31% рассчитывают на прививки от COVID-19, маски и санитайзеры, 21% арендуют квартиры и дома вместо отелей, 17% — бунгало, 16% не ходят в общепит, 12% стараются в поездках не посещать места с большим скоплением людей.

Фото: Максим Платонов

Согласно другому исследованию, в новогодние праздники для казанцев самыми популярными направлениями по России стали Москва, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар и Мурманск. Также жители Казани уезжали в Италию, Колумбию, Казахстан, Молдавию и Грузию.

Дарья Акимова