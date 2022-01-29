Проценко рассказал, в чем особенность новой волны COVID-19

Особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона» становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Об этом рассказал главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

Заболевание протекает относительно легко, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами. Основное количество пациентов лечатся у терапевтов, отметил он в своем в telegram-канале.

Из-за нового штамма сейчас внимание уделяется именно перезагрузке первичного звена.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19. Привитым и переболевшим, которые переносят коронавирус в бессимптомной форме, рекомендуется соблюдать самоизоляцию, измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.



Ранее эксперт, вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг назвала отличительные симптомы заражения штаммом «омикрон»: кашель, заложенность носа, насморк и усталость.



Татьяна Леухина