Новости общества

05:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гинцбург объяснил появление нового коронавируса в ЮАР

04:25, 29.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург объяснил появление нового коронавируса в ЮАР
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Появление нового коронавируса NeoCov объясняется тем, что мутации вирусов происходит постоянно. Их выявление зависит от тщательности работ по изучению вирусов, рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2—4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCov. По их данным, этот вирус сейчас угрожает только летучим мышам.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что новые коронавирусы открываются постоянно. Главное — чтобы они не преодолевали межвидовой барьер.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также