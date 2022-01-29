Гинцбург объяснил появление нового коронавируса в ЮАР

Появление нового коронавируса NeoCov объясняется тем, что мутации вирусов происходит постоянно. Их выявление зависит от тщательности работ по изучению вирусов, рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2—4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCov. По их данным, этот вирус сейчас угрожает только летучим мышам.



Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что новые коронавирусы открываются постоянно. Главное — чтобы они не преодолевали межвидовой барьер.



Татьяна Леухина