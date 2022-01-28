С начала 2022 года в Татарстане выдали 120 тысяч электронных больничных листков

Фото: Илья Репин

В Татарстане с начала 2022 года оформили порядка 120 тысяч электронных больничных листков. Об этом сообщила глава отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Аида Волкова.

По ее словам, переход на 100%-ю выдачу электронных листков нетрудоспособности с 1 января прошел без каких-либо затруднений. Волкова отметила, что подобный режим работы является удобным и для граждан, и для медицинских учреждений.

Фото: Илья Репин

В общей сложности в 2021 году в республике оформили свыше 1,4 млн электронных больничных листков.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом больничные листки будут оформлять заочно. Также подразумевается продление ранее назначенных мер поддержки без подачи заявления на период подъема заболеваемости COVID-19.

Диана Жиленкова