Уровень коллективного иммунитета в России за неделю остался неизменным

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу остался на уровне 64,4%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Этот показатель не изменился за неделю. Как объяснила Голикова, это обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел COVID-19 более полугода назад, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наибольшее снижение коллективного иммунитета произошло в Ненецком округе, Чечне, Москве, Подмосковье, Ивановской и Костромской областях.

По последним данным, первым компонентом привились 83 674 549 раз, полностью вакцинировались 79 269 115 раз.

Коллективный иммунитет в Татарстане, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», достиг 58,8%. На прошлой неделе этот показатель находился на уровне 59%.

Татьяна Леухина