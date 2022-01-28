Уровень коллективного иммунитета в России за неделю остался неизменным
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу остался на уровне 64,4%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Этот показатель не изменился за неделю. Как объяснила Голикова, это обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел COVID-19 более полугода назад, передает «РИА Новости».
Наибольшее снижение коллективного иммунитета произошло в Ненецком округе, Чечне, Москве, Подмосковье, Ивановской и Костромской областях.
По последним данным, первым компонентом привились 83 674 549 раз, полностью вакцинировались 79 269 115 раз.
Коллективный иммунитет в Татарстане, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», достиг 58,8%. На прошлой неделе этот показатель находился на уровне 59%.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым