Минздрав России одобрил испытания еще одного препарата от коронавируса

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований препарата от коронавируса компании «Эдвансд Фармасьютикалс», сделанного на основе молнупиравира. Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств.

Три фазы исследований проведут при участии 290 пациентов в одной из московских клиник. Испытания планируется завершить 14 декабря 2026 года. Компания «Эдвансд Фармасьютикалс» расположена в промышленном парке «Северный» в Белгородской области.

В ноябре 2021 года применение молнупиравира для лечения COVID-19 одобрили в Великобритании. Препарат был разработан для лечения гриппа в Университете Эмори университетской фармацевтической компанией «Drug Innovation Ventures at Emory» в США.



Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей от шести до 11 лет. Разрешение на это получил Центр имени Гамалеи. Участие в них примут 2,2 тысячи пациентов. Испытания пройдут на базе трех московских клиник.

Дарья Акимова