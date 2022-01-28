Центр Гамалеи получит 305 млн рублей на исследования вакцины для детей

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получит от Минздрава РФ 305,5 миллиона рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей 6—11 лет, согласно распоряжению на интернет-портале правовой информации.

Центр Гамалеи получит средства в этом году. Деньги выделяются на «проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования... по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата препарата «Гам-КОВИД-Вак-М. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», при участии 1100 добровольцев возрастной группы 6-11 лет», — сказано в документе.

Фото: Минздрав РТ

На этой неделе Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей от 6 до 11 лет. Разрешение на это получил Центр имени Гамалеи. Участие в них примут 2,2 тысячи пациентов. Испытания пройдут на базе трех московских клиник.

Вчера в Набережные Челны поступила первая партия вакцины «Спутник М» от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Всего пришло 200 доз. Сама вакцина двухкомпонентная. Привиться ей нужно будет два раза с интервалом в 21 день. Прививки делают в детских поликлиниках по месту прикрепления и только с письменного согласия родителей.

Маргарита Головатенко