Песков: точной системы расчета по заболевшим COVID-19 нет, многие не тестируются

В Кремле ориентируются на цифры официальной статистики. Точной системы расчета цифр по заболевшим коронавирусом нет, поскольку многие не тестируются или переносят болезнь без симптомов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Но то, что эта цифра больше и, возможно, существенно больше, это очевидно», — сказал он.

В случае со штаммом «омикрон» в Кремле ориентируются на количество занятых коек в больницах, а еще на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе. Цифры по «омикрону» в России пока меньше, чем в США и Европе, однако они могут возрасти — такую возможность нельзя исключать.

Песков отметил, что в администрации Кремля есть антиваксеры, как и во всем обществе, они подвергаются остракизму, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве Татарстана объясняли расхождение данных о количестве госпитализаций и заражений COVID-19, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф». В его статистике вчера было указано, что за сутки в республике выявили 367 новых заболевших, а госпитализированы 402 человека. Как пояснили в ведомстве, портал «Стопкоронавирус.рф» указывает данные по всем госпитализациям, ассоциированным с коронавирусом, за сутки: и с подтвержденным диагнозом, и с подозрением, и с пневмонией. Суммарно их может быть больше, чем подтвержденных случаев. В сводке оперштаба РТ даем количество госпитализированных из числа новых выявленных случаев.

Маргарита Головатенко