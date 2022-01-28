В КФУ проходит апробация тестов на штаммы «омикрон» и «дельта»

В КФУ проходит апробация тестов на штаммы «омикрон» и «дельта», рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов.



Тест апробируется в Казани впервые. Он показывает, какой возбудитель заболевания — «дельта» или «омикрон» — присутствует в образцах. Штамм «дельта» сильно отличается от «омикрона» по количеству мутаций, и тест учитывает их. Если они есть в образце, тест дает положительный сигнал, при их отсутствии сигнал будет отрицательным.

— В итоге мы можем сказать однозначно, болеет человек или нет, а также «дельтой» или «омикроном», — сказал Ризванов.

Он отметил, что индекс репродукции (или инфекционности) у «омикрона» равен восьми, а у «дельты» — четырем. То есть в среднем человек, болеющий «омикроном», может заразить восьмерых человек. Зная, каким штаммом человек заболел, можно с определенной вероятностью сказать, насколько он заразен для окружающих.

Новый тест имеет регистрационное удостоверение. Сейчас проходит его апробация, сообщает пресс-служба КФУ.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане число случаев омикрон-штамма коронавируса выросло до 37. В форме ОРВИ болезнь протекала у 31 человека, у остальных она проходила бессимптомно. Продолжают выявлять и штамм «дельта»: с начала 2022 года он обнаружен у 39 человек.

Маргарита Головатенко