В России за 2021 год смертность выросла на 15,9% из-за COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В России смертность за 2021 год выросла на 15,9%. Ее прирост связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом без учета смертей от COVID-19 этот показатель снизился на 1,02%, в том числе в Приволжском, Центральном, Северо-Кавказском, Уральском федеральном округах.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Смертность снизилась по сравнению с 2020 годом по болезням системы кровообращения — на 1%, новообразованиям — на 3,7%, болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ — на 14,6%, туберкулезу всех форм — на 8,9%, вирусу иммунодефицита человека — на 8,5%, внешним причинам — на 0,9%, передает «РИА Новости».

В Татарстане за 2021 год общая смертность населения выросла на 11,5% в сравнении с 2020 годом. Основные причины: болезни системы кровообращения (36,5%), смертность от коронавируса (18,1%), новообразования (11,3%).



Татьяна Леухина