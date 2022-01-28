Новости общества

00:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В одной из поликлиник Казани от COVID-19 привились уже 50 подростков — видео

22:59, 28.01.2022
В одной из поликлиник Казани от COVID-19 привились уже 50 подростков — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В одной из поликлиник Казани привились уже 50 подростков вакциной от COVID-19 «Спутник М». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Остальные ребята попали в лист ожидания. На днях в поликлинику поступит новая партия препарата.

В Буинске от инфекции привились 48 ребят. Всех желающих записывают в лист ожидания.

Сегодня в пресс-службе Минздрава России заявили, что подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против COVID-19. Первая партия прибыла в республику в минувшие выходные. Республика получила 2 880 доз.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также