В одной из поликлиник Казани от COVID-19 привились уже 50 подростков — видео

В одной из поликлиник Казани привились уже 50 подростков вакциной от COVID-19 «Спутник М». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Остальные ребята попали в лист ожидания. На днях в поликлинику поступит новая партия препарата.

В Буинске от инфекции привились 48 ребят. Всех желающих записывают в лист ожидания.

Сегодня в пресс-службе Минздрава России заявили, что подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против COVID-19. Первая партия прибыла в республику в минувшие выходные. Республика получила 2 880 доз.

